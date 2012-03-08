В Ливии город Мисурата объявил о фактической автономии

В Ливии власти третьего во величине города после Триполи и Бенгази - Мисурата - ввели ограничения на доступ на его территорию жителей других районов страны. Речь фактически идет о провозглашенной городом автономии, отметил в четверг ведущий британский специалист в области безопасности.

"Задача защиты города и поддержания общественного порядка возложена на местные отряды, которые в минувшем году защищали Мисурату от войска Каддафи", — подчеркивается в заявлении муниципальных властей, избранных в феврале.

"Мисурата создала зону безопасности, куда запрещен въезд многим ливийцам", — пишет в связи с этим лондонская газета Guardian, сообщил ИТАР-ТАСС.

АН" писали, что накануне район Ливии — Киренаика, с "финансовой столицей" страны Бенгази — объявил о своей автономии, продемонстрировав тем самым раскол как в стране, так и в её действующей власти. За право на самоопределение региона выступил бывший диссидент, а ныне член Переходного национального совета шейх Ахмед аль-Зубейр аль-Сенусси. ПНС Ливии тут же объявил, что отделение Каренаики - заговор с участием иностранных государств.

Напомним, в Ливии после уничтожения режима Муаммара Каддафи, разгорается гражданская война. В столице страны, Триполи, хозяйничают боевики, Переходный национальный совет ситуацией в стране не управляет.