Заместитель министра нефти и минеральных ресурсов Сирии Абд Хисам ад-Дин объявил о том, что покидает правительство Башара Асада, а также правящую партию Баас, и переходит на сторону оппозиции.

Видеозапись с таким заявлением чиновника размещена на интернет-сайте YouTube.

"Я, Абд Хисам ад-Дин, заместитель министра нефти и минеральных ресурсов Сирии, объявляю о своем отказе от занимаемой должности, выходе из партии Баас и отказе от режима. Я присоединяюсь к революции своего великого народ", - сказал ад-Дин в видеоролике, передает агентство Рейтер. Он также обратился к своим бывшим коллегам из правительства с призывом последовать его примеру и покинуть "тонущий корабль".

При этом он подверг критике Россию и Китай за их поддержку Башара Асада.

Дамаск никак не комментирует этот видеоролик. Если подлинность записи подтвердится, то второе лицо в одном из важнейших сирийских министерств станет первым крупным чиновником, покинувшим правительство страны и перешедшим в стан мятежников.

Министерство нефти и минеральных ресурсов является одним из ключевых ведомств Сирийской арабской республики , поскольку нефтяной экспорт - одна из важнейших составляющих экономики страны, подчеркивает ИТАР-ТАСС. В последнее время оно занято поисками новых рынков сбыта, поскольку в сентябре 2011 года Евросоюз, страны которого покупали порядка 130 тыс баррелей сирийской нефти в сутки и были основными потребителями "черного золота" из этой страны, ввел эмбарго на торговлю нефтью и нефтепродуктами с республикой.

Как сообщил в конце января министр нефти и минеральных ресурсов Суфьян Аллау, ущерб сирийской экономике от санкций ЕС уже превысил 2 млрд долларов.

Аналитики проводят параллели с тем, как развивались события в Ливии год назад, когда вскоре после начала восстания в этой стране министр внутренних дел Абдель Фаттах Юнис покинул правительство Муамара Каддафи и перешел на сторону "революции 17 февраля" (меньше чем через полгода он погиб при невыясненных обстоятельствах).

А в августе 2011 года его примеру последовал глава совета директоров Ливийской национальной нефтяной корпорации Омран Букра, который решил не возвращаться на родину из зарубежной поездки.