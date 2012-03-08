В Сирии бои ведут не разневанные жители, а обученные террористы (ВИДЕО)

На стороне сирийской оппозиции действуют боевики "Аль-Каиды". Российские разведданые подтверждают информацию об организованном против правительства президента Башара Асада терроре под флагом местных повстанцев.

"Поступают сообщения о том, что на территории Ливии при поддержке местных властей организован центр подготовки так называемых сирийских революционеров. Его курсанты направляются в Сирию для ведения боевых действий против законного правительства. Учитывая, что на территории Сирии действует "Аль-Каида", возникает вопрос, не превратится ли экспорт революции в экспорт терроризма", - заявил постпред РФ при ООН Виталий Чуркин, передают Вести.

"АН" писали, что в феврале главный международный террорист - лидер "Аль-Каиды" Айман аз-Завахири - выступил с видеообращением, в котором фактически поддержал стремление Запада сместить президента Сирии Башара Асада с его поста.

В конце февраля сирийский спецназ задержал в районе Хомса группу боевиков, которая для прикрытия передвигалась в автомобилях "скорой помощи". Большая часть террористов была ликвидирована, несколько человек удалось задержать.

В машинах перевозили крупную партию оружия: больше сотни автоматов с запасными магазинами, пулеметы, противотанковые средства и боеприпасы. Кадры допроса одного из пойманных боевиков накануне показало местное телевидение. Это руководитель той самой группы, которая месяц назад расстреляла на пороге собственного дома крупного бизнесмена Махмуда Рамадана. Как заявил молодой человек, убийство совершили в рамках программы уничтожения проправительственной интеллигенции. Боевик напрямую заявил, что все известные ему террористические группы работают по заказу и на деньги оппозиции.

"Мы атаковали конкретные цели, наводки на которые получали у лидеров демонстрантов. Работали очень часто, новые задания получали каждый день", — признался он.

Важно отметить, что Башар Асад с завидной регулярностью объявляет амнистии воевавшим с оружием против властей и отпускает на свободу даже тех, чьи руки обагрены кровью. Последняя такая амнистия касалась тех, кто совершил преступления во время выступлений, "которые произошли с 15 марта 2011 года по 15 января 2012 года".

Гражданской войной все это пока формально не называют, но все признаки есть. Турция и Катар официально поставляют оппозиции, а значит и террористам, оружие и боеприпасы. Диверсии сопровождаются массированной медиа-кампанией против режима Башара Асада, которая идет на крупных арабских телеканалах, в том числе, "Аль-Джазира" и "Аль-Арабия".

Теперь же стабильное сирийское правительство, похоже, дает первые трещины – 8 марта замминистра нефти Абдо Хусамелдин разместил в Интернете видеоролик, в котором заявил, что переходит на сторону оппозиции.

Напомним, США предпринимают конкретные шаги, чтобы разжечь гражданскую войну в Сирии, однако не готовы начать ее сами. При этом США не перестают призывать Россию прекратить поставки оружия в Сирию.

В день проведения референдума по Конституции Сирии 26 февраля госсекретарь США Клинтон призвала сирийцев прийти на помощь "городу повстанцев" Хомсу, подготовив почву для иностранного вторжения, иначе военную операцию, наподобие ливийской, по ее словам, в Сирии провести нельзя.

29 февраля власти Сирии освободили от боевиков "сирийский Грозный" - Хомс. 8 марта координатор гуманитарной деятельности ООН Валери Амос заявил, что Хомс "полностью разрушен".