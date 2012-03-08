Кофи Аннан призвал к прекращению насилия

Кофи Аннан выступил против любого военного вмешательства в Сирию. Специальный представитель ООН и Лиги арабских государств (ЛАГ) призвал все стороны конфликта в Сирии к прекращению насилия.

По словам Аннана, "любая попытка вылечить сирийский конфликт военными методами не будет способствовать его решению, а лишь усугубит ситуацию в стране". "Продолжение вооружения сирийской революции может привести к еще большему усложнению ситуации в стране", - отметил спецпредставитель ООН, передает РИА Новости. Кофи Аннан призвал сирийскую оппозицию к сотрудничеству, чтобы "совместными усилиями достичь устремлений сирийского народа".