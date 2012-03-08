Во Франции появился 1-й прогноз, предписывающий победу Саркози во 2-м туре

Во Франции появился первый прогноз, предписывающий во втором туре победу Николя Саркози. До этого момента все социсследования единодушно показывали, что второй этап президентской гонки выигрывает кандидат от соцпартии Франции - Франсуа Олланд.

Свежий прогноз, осуществленный Элексионскопом не содержит в себе опроса общественного мнения, но, как поясняет журнал «Экспресс», представляет собой "статистическую модель для прогнозирования выборов», разработанную двумя экономистами - Бруно Жеромом и Вероник Спезиари.

Результаты, которые предполагаются к опубликованию в журнале «Экспансион» 28 марта основаны на цифрах по безработице и связанными с ними ожиданиями. Как утверждают специалисты, если безработица превысила бы 9,6% в этом случае кандидат от соцпартии точно бы выиграл. Однако на 1 марта институт статистки INSEE аноснсировал лишь 9,4%, что, согласно прогнозам, даст результаты между кандидатами с минимальной разницей. Ни о каком подавляющем преимуществе левых речи идти не может.

Как сообщает журнал «Экспресс», прогнозы Элексионскопа уже получали свое подтверждение в трех предыдущих президентких кампаниях во Франции и аналогичных кампаниях в Америке.