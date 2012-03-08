В Египте в реке Нил затонуло туристическое судно

В Египте сегодня рано утром туристическое судно затонуло в реке Нил близ города Луксор. Местные издания сообщили, что на борту корабля были только члены экипажа.

По данным администрации провинции Луксор, в момент крушения на борту судна не было пассажиров. Спасатели оказали помощь команде корабля. С терпящего бедствие судна были спасены 12 человек, передает РИА Новости.

Причины крушения судна выясняет прокуратура.