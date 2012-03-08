В Египте в реке Нил затонуло туристическое судно
8 марта 2012, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]
В Египте сегодня рано утром туристическое судно затонуло в реке Нил близ города Луксор. Местные издания сообщили, что на борту корабля были только члены экипажа.
По данным администрации провинции Луксор, в момент крушения на борту судна не было пассажиров. Спасатели оказали помощь команде корабля. С терпящего бедствие судна были спасены 12 человек, передает РИА Новости.
Причины крушения судна выясняет прокуратура.