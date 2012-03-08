Япония назвала условия подписания мирного договора с Россией

В Японии премьер-министр Ёсихико Нода, выступая в нижней палате парламента, очередной раз сказал, что Япония претендует на все четыре южнокурильских острова.

Нода отметил, что предложение России о передаче острова Шикотан и гряды Хабомаи неприемлемо, передает русская служба ВВС.

Глава японского правительства Японии ответил на вопрос представителя одной из оппозиционных партий о возможности решения территориального спора с Россией на основе советско- японской Совместной декларации 1956 года, в которой Москва выразила готовность в знак доброй воли передатьТокио остров Шикотан и гряду Хабомаи после подписания мирного договора, передает ИТАР-ТАСС.

Нода пояснил, что площадь Шикотана и Хабомаи составляет только 7% от всей площади северных территорий.

Премьер Японии отметил, что подобное решение территориальной проблемы "не является хикивакэ".

Ранее этот термин из дзюдо, означающий ничью, применительно к решению территориальной проблемы с Японией использовал премьер-министр РФ Владимир Путин, который в ходе беседы с представителями мировых СМИ указал на необходимость поиска "приемлемого компромисса или чего-то вроде хикивакэ".

После выборов в России Нода первым из лидеров "восьмерки" лично по телефону поздравил Путина с победой на президентских выборах. Он предложил Путину вместе выработать "мудрое решение", связанное с территориальным вопросом и заключением мирного договора между двумя странами.