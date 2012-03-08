Премьер Швеции расстался с супругой после 20 лет брака

Премьер-министр Швеции Фредрик Рейнфельдт и его жена Филиппа разошлись после 20 лет брака. Пока неизвестно, намерены ли Рейнфельдт и его супруга, которая также является политиком, развестись.

Фредрик Рейнфельдт поженились в 1992 году. В семье главы шведского правительства трое детей. Новость о расставании премьера с супругой стала полной неожиданностью для шведских СМИ, передает РИА Новости.

Ранее на этой неделе СМИ сообщали, что пара купила новый дом под Стокгольмом.



Фредрик Рейнфельдт, 1965 года рождения, — шведский государственный и политический деятель, премьер-министр Швеции с 2006 года.