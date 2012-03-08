Греция закупила военного оборудования почти на 1 млрд. евро

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил в среду во время своего выступления в университете Флоренции, что не считает меры в отношении Греции слишком жесткими.

Напротив, по его словам, страны Европейского союза проявили большую солидарность и понимание к Греции, которая имеют такую высокую задолженность. Для того, чтобы получить финансовую помощь от ЕС и МВФ, правительство в Афинах вынуждено было согласится на жесткие меры экономии.

Это решение бело нелегким, так как в числе прочих сокращений, значительно уменьшена была минимальная заработная плата.В среду в Брюсселе был опубликован отчете о поставках и продаже оружия в странах ЕС за 2010 год.

Оказалось, что в разгар самого серьезного финансового кризиса за всю историю Греции, который начался в конце 2009 года, правительство в Афинах в 2010 году закупило вооружения и военной техники на сумму более одного миллиарда евро у других стран ЕС.

Франция получила от Греции 876 млн евро, и таким образом является крупнейшим поставщиком военных товаров для Греции: 793 млн.евро – за поставку боевых самолетов, 58 млн. евро - за продажу бомб и ракет. Италия и Нидерланды с продажей военного оборудования на сумму около 53 млн. евро занимают 2 и 3 место, Германия – 4.