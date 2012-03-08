Сирийский город Хомс полностью разрушен
8 марта 2012, 07:19 [«Аргументы Недели», Собкор «АН» в Германии Ирен Верховецкая ]
По данным координатора гуманитарной деятельности ООН Валери Амос третий по величине город в Сирии Хомс "полностью разрушен". В течение последних нескольких дней правительственные войска режима Асада не пускали сотрудников гуманитарной помощи ООН в город.
Ранее, после нескольких недель обстрела, сирийская армия взяла район повстанцев Баба Амр. Этот квартал Хомса Амос также посетила в среду и, по словам ее пресс-секретаря, "Хомс производит впечатление города, который был полностью закрыт". В нем почти не осталось людей, на улицах можно увидеть лишь тех немногих, которые ищут свои вещи.
Во время своего визита в Сирию, который продлится до пятницы, Амос постарается добиться того, чтобы все нуждающиеся смогли получить неограниченный доступ к гуманитарной помощи.
В субботу, 10 марта, в Дамаск планирует приехать специальный представитель ООН и Лиги арабских государств, Кофи Аннан для попытки урегулировать затянувшийся конфликт. Число погибших в сирийском конфликте достигло, согласно данным активистов по борьбе за права человека почти 8500 человек, из них - 6200 мирных граждан.