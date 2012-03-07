Во Франции появился первый официальный кандидат на президентское кресло

Им стала Натали Арто, представляющая «Рабочую борьбу», первой предоставившая в Конституционный совет необходимые 500 подписей лиц, находящихся на избранных должностях.

В среду ею было предоставлено подписей даже с запасом. Вместе с ранее поданными последние 48 составили в общей сложности 521 подпись, - сообщает агентство AFP. Теперь они должны пройти через проверку Конституционного совета.

У остальных кандидатов для сбора остается чуть больше недели.

Срок подачи завершается 16 марта и все кто не успел, в выборах на пост президента Французской республики принять участие не смогут.

Как известно, наиболее остро проблема с подписями сегодня стоит перед Марин Ле Пэн. По последним данным ей продолжает недоставать около полусотни подписей. С учетом того, что один из основных кандидатов на президентский пост - действующий президент Франции Николя Саркози ориентирован вернуть часть своего электората 2007 года, который по мнению специалистов, перешел на сторону именно Национального Фронта, можно предположить, что получить недостающие подписи будет непросто. Трудно представить мэров, для которых Марин Ле Пэн так и не удалось добиться анонимности, и которые бы рискнули именно в этот момент полезть наражён, ведь Николя Саркози известен своей хорошей памятью.

Появление Марин Ле Пэн в официальном списке кандидатов скорее возможно лишь в случае если политтехнологи предвыборного штаба Николя Саркози сами сочтут, что ему так выгоднее. Мотивировка может быть простой, - забрать голоса справа во втором туре будет реальнее. В результе честной борьбы Марин Ле Пэн после первого тура с ее 15-17 % в любом случае выпадет из борьбы. И тогда правым остается выбирать между абсолютно неприемлемым для них Олландом и Саркози. В случае же если сейчас Марин Ле Пэн не окажется на стартовой прямой, есть риск что ее сторонники, подозревая что ликвидация кандидата была сделана административными ресурсами, в знак протеста вообще не примут участие в выборах, и вот тогда недостающих голосов именно Николя Саркози негде будет искать.

От появления сегодняшнего кандидата, представляющего левое крыло, Николя Саркози ни холодно ни жарко. В этот раз от дамы неудобство скорее у Франсуа Олланда. Впрочем, на старте у Натали Арто по соцопросам всего 1% и она значительно уступает выступающему на том же направлении - интересы рабочего класса, Жан-Люку Меленьшону с его 10%. Впрочем, как известно, выборы частенько преподносят какие-либо сюрпризы.