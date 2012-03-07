Около 5600000 зрителей, как сообщает радиостанция Европа 1, провели вчера вечером перед экраном своих телевизоров, слушая президента Франции Николя Саркози, кандидата на второй президентский срок в программе «Слова и действия», транслируемой национальным телевизионным каналом Франс 2, согласно данным Mедиаметри.

Таким образом, Николя Саркози в своей предвыборной кампании собрал перед экранами больше людей, чем Франсуа Олланд, во время своего пребывания в той же самой политической программе в январе, и собрав у экранов только 5500000 зрителей.

Обе цифры, тем не менее, гораздо меньше числа зрителей, которые в тот же вечер объединил американский сериал «Доктор Хаус», транслировавшийся телевизионным каналом TF1. Более 8 миллионов человек провели во вторник вечером именно перед ним.

На четвертом месте по просмотрам, пропустив действующего президента вперед, оказался телеканал M6, показавший первую версию телевизионного фильма - хита «Правда или я вру». 3,1 миллиона человек наблюдали за тем как дурачились всенародно любимые актеры Венсан Эльбаз, Эли Каку и Хосе Гарсиа.