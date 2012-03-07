В Афинах полицейские маршируют против реструктуризации долга Греции

В Афинах греческие полицейские провели в среду акции протеста против готовящейся реструктуризации долга Греции, которая может затронуть их пенсионный фонд и привести к сокращению пенсий. Правительство не моргнуло.

Также в среду и четверг бастуют работники тюрем, которые протестуют против сокращения пенсий и зарплат. Забастовка не повлияет на условия охраны заключенных, но на ее время будут отменены свидания и перевозка осужденных между тюрьмами.

На этой неделе уже бастовали юристы, с четверга запланирована двухдневная забастовка аптекарей.

Акции протеста в Греции проходят, так как страна ждет от инвесторов согласия до вечера 8 марта на участие в крупнейшей в истории реструктуризации суверенного долга. Программа, получившая название "участие частного сектора" (PSI), призвана сократить греческий долг примерно на 100 миллиардов евро.

"АН" писали, что 23 февраля в Греции депутаты парламента приняли закон о реструктуризации долга. Принятый парламентариями документ позволяет реализовать сделку по обмену облигаций, в ходе которого частные инвесторы согласились списать 53,5% от номинала греческого долга, который составляет чуть более 200 миллиардов евро. Сделка по реструктуризации долга получила название "участие частного сектора" (PSI). Предполагается, что она будет реализована до начала апреля 2012 года.

Немногочисленная демонстрация полицейских прошла маршем по центру Афин. Пенсионный фонд полиции отказался обменять принадлежащие ему облигации с дисконтом, который приближается к 75% от номинала, заявив, что это подвергнет угрозе выплату пенсий, сообщает греческое государственное телевидение. Его примеру последовали четыре других пенсионных фонда в Греции, еще семь согласились на реструктуризацию.

Министр финансов Эвангелос Венизелос резко раскритиковал фонды-"отказники", заявив, что они действуют "по партийным и профсоюзным соображениям", и что без программы реструктуризации долга их активы в облигациях будут стоить "ровно ноль евро".

Фонды, со своей стороны, заявляют, что греческое правительство нарушило условия займа. Многие также обвиняют греческий ЦБ, который, по их заявлению, самовольно инвестировал средства пенсионных фондов в суверенные облигации.