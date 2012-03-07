Немецкие неонацисты открыли в саксонском городе Хемниц магазин одежды с провокационным названием "Brevik", недвусмысленно напоминающим о норвежском ультраправом террористе, убившего минувшим летом 77 человек.

В среду в городе пройдут многотысячные демонстрации, участники которых будут требовать закрытия магазина "Брейвик".



Название магазина было "безвкусным, шокирующим и совершенно неприемлемы", заявил член СДПГ саксонского парламента Клейс, сообщает немецкое издание Die Welt. Посольство Норвегии в Берлине подала протест в Бранденбурге на компанию Mediatex, которая работает в магазине. Оно обратились к сотрудникам и других фирм, сотрудничающих с магазином и компанией Thor Steinar, с просьбой разорвать все отношения с "коричневыми бизнесменами".

Городская администрация изучает свой контракт с хозяином помещения.

"Мы рассматриваем все правовые возможности, чтобы закрыть этот магазин", - заявила пресс-секретарь города Хемниц, Катя Улеманн.

Магазин со столь провокационным названием открыли владельцы известной сети магазинов Thor Steinar, где продается одежда, рассчитанная на ультраправую аудиторию, передают Вести. В логотипе фирмы использованы скандинавские руны, которые многие "арийцы" считают одним из своих главных символов.

Кроме того, владельцы бренда финансируют неонацистские группировки. Несмотря на то, что за последние годы решением немецких властей были закрыты филиалы Thor Steinar в Берлине, Магдебурге и Лейпциге, многие магазины компании по-прежнему успешно функционируют по всей Германии.

Интересно, что официально владельцы Thor Steinar позиционируют себя просто как производителей модной одежды. С их стороны афишировать свои взгляды было бы безумием – за пропаганду нацистских идей в Германии можно получить очень серьезные сроки. Тем не менее, кажется, владельцы компании "потеряли всякий стыд", как пишут немецкие журналисты, назвав свой новый филиал в Хемнице в честь ультраправого норвежского террориста.

Стоит отметить, что именно близ Хемница в конце минувшего года были задержаны участники неонацистской группировки, убивавшие эмигрантов и готовившие покушения на многих немецких политиков.

Провайдер, который обеспечивает работу сайта Thor Steinar, заявил, что по его телу пробежали мурашки, когда он увидел на подшефном ему веб-портале рекламу магазина с таким названием. Владельцы же магазина заявили, что назвали свой бутик вовсе не в честь террориста, а в честь одноименного населенного пункта в Норвегии. И действительно, в стране есть несколько деревушек под названием "Брейвик".

По словам руководства Thor Steinar, открытие "Брейвика" логично укладывается в концепцию компании – ранее бизнесмены уже называли свои магазины в честь в честь норвежских городов.

Но, как говорят немецкие чиновники, магазину со столь двусмысленным названием "осталось недолго".

"АН" писали, что 5 января судмедэксперты Норвегии вынесли заключение: террорист Андерс Брейвик совершенно вменяем и должен содержаться в тюрьме. Ранее комиссия признавала убийцу душевнобольным.

Напомним, в июле 2011 года, Брейвик совершил двойной теракт, в результате которого погибли 77 человек, еще 96 человек получили ранения.