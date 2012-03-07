ПНС Ливии: отделение Каренаики - заговор с участием иностранных государств

В Ливии в среду представители Переходного национального совета назвали заговором с участием иностранных государств решение богатейшего нефтяного района страны - Киренаики - об автономии. За право на самоопределение региона выступил бывший диссидент, а ныне член ПНС.

Таким образом, продемонстрирован раскол как в Ливии, так и в её действующей власти.

Реакция Триполи на объявление автономии на практически половине территории страны была мгновенной. Там происходящее назвали заговором внешних сил — арабских государств.

"Я должен сказать, что иностранные державы профинансировали и поддержали заговор, возникший на востоке. То что случилось — это проблема, которая создает угрозу национальному единству и целостности нашей страны", — заявил Мустафа Абдель Джалиль, глава Переходного национального совета Ливии.

Влияние арабского мира на востоке Ливии действительно усиливается. Например, Киренаику участники конгресса предпочли называть на арабский манер — Баркой. Кроме того, на прошлой неделе о своём приходе официально объявили "Братья-мусульмане".

"АН" писали, что в столице региона - Бенгази принято решение о создании автономии. Участники так называемого "Конгресса народов Киренаики" накануне решили, что единственный способ сохранения единой Ливии — создание федерации. Вожди племён и полевые командиры, свергнувшие Муамара Каддафи, объявили о своём желании получить экономическую независимость.

На востоке страны расположены главные нефтяные месторождения. И если внешнюю политику Бенгази, который издавна называли "финансовой столицей" Ливии, согласился сохранить за Национальным переходным советом, то внутреннюю — в первую очередь, торговлю углеводородами — племена Киренаики решили оставить себе.

Своим лидером участники конгресса выбрали шейха Ахмеда аль-Зубейра аль-Сенусси — политика, который при Каддафи провел в тюрьме десятки лет и, кроме того, родственника единственного ливийского короля. Сейчас аль-Сенусси входит в Национальный переходный совет, где он пообещал бороться за права региона.

После триумфа в Египте исламские фундаменталисты считаются теперь и главными фаворитами на первых демократических выборах в Ливии. Если учесть то, что основная часть революционных вооруженных сил состоит из жителей Киренаики, у прозападных политиков из Национального переходного совета становится всё меньше возможностей повлиять на восточных сепаратистов.

Напомним, в Ливии после уничтожения режима Муаммара Каддафи, разгорается гражданская война. В столице страны, Триполи, хозяйничают боевики, Переходный национальный совет ситуацией в стране не управляет.