Жительница Америки выиграла в лотерею $336,4 миллиона (ВИДЕО)

81-летняя Луиз Уайт из американского города Ньюпорт (штат Род-Айленд) выиграла в лотерею 336,4 миллиона долларов и тут же стала известной на всю Америку. Она пока не знает, что делать с деньгами.



Пожилая темнокожая американка купила счастливый билет в местном продуктовом магазине. После вычета налогов выигрыш составил порядка 210 миллионов долларов.

Женщина пришла за выигрышем только спустя несколько недель после того, как узнала, что ее билет выиграл. Когда она поняла, какую большую удачу принес ей купленный в магазине билетик, положила его в свою настольную Библию, а затем хранила в сейфе. Почему она не обратилась к организаторам сразу, сама не может объяснить.

«Я очень горжусь этой победой. Это сделает мою семью счастливой. Нас Бог благословил», - призналась она газетчикам, пишет «КП».

Луиз Уайт еще не знает, что собирается делать с миллионами, но твердо решила забрать весь выигрыш сразу.



