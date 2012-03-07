Малышей французской школы досрочно знакомили со школой жизни

Оперативность, проявленная министром французского образования Люком Шатель, может стать неплохим примером и для российского министерства образования, как известно, своими учебниками давно вызывающего вопросы не только у многих родителей, но и у достаточно большого количества специалистов.

Сегодня министр лично прибыл для инспекции в начальную школу департамента Эссон, родители учеников которой были потрясены фрагментами, описывающими насилие рабовладельческого периода, которые малышам зачитывали в классе, о чем и было уведомлено министерство.

Ознакомившись с отрывком, описывающим жестокий эпизод, министр был «возмущен и шокирован», - сообщает газета «Паризьен» со ссылкой на источники в министерстве национального образования.

Речь идет о романе, описывающем рабство, «Бэтти хлопок», в котором в самых жутких красках описывается сцена изнасилования и нанесения увечий девушке, вырванной из своей африканской деревни для того, чтобы быть проданной человеку, который делает ее девочкой для битья.

По мнению самого автора, Корин Албаут, к которой газета также обратилась за разъяснениями, книга является "свидетельством ужасов, в которых жили в период рабства". Своего рода "долгом памяти", но, как уточняет автор, ее произведение адресовано «подросткам 13-14 лет, в зависимости от степени их зрелости». Поэтому решение читать книгу девятилетним детям по мнению автора просто «бессовестно».

Как сообщил министр, инспекционная проверка в школе началась и соответствено будет закончена. О ее итогах и принятых решениях будет известно позже.