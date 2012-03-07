В президентской гонке республиканцев лидирует Митт Ромни

В трёх из 10 штатов США 6 марта, в так называемый "супервторник", избиратели выбрали республиканца экс-губернатора Массачусетса Митта Ромни для борьбы за президентское кресло с демократом Бараком Обамой на предстоящих через 8 месяцев выборах.

Для того чтобы на съезде Республиканской партии в начале сентября стать официально избранным кандидатом, любому из участников гонки необходимо обеспечить поддержку со стороны 1,144 тысячи делегатов.

В настоящее время Ромни имеет 203 голоса, Санторум - 92, Гингрич - 33, Пол - 25.

Победитель "супервторника" определится по количеству делегатов на партийный съезд, голоса которых ему удастся завоевать в этот день. Всего 6 марта в 10 штатах "разыгрывалось" голоса 419 делегатов.

Праймериз накануне проходил в штатах Джорджия, Айдахо, Массачусетс, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Теннеси, Виргиния, Вермонт и Аляска.

"Ромни побеждает в Виргинии, Вермонте и Массачусетсе. Он набирает 59%, 40% и 72% голосов соответственно", - сообщила телекомпания CNN, официально объявив победителем экс-губернатора, передает ИТАР-ТАСС.

Предвыборную кампанию продолжают четыре кандидата от Республиканской партии: политик умеренного толка Ромни, консерватор и популист Ньютон Гингрич, конгрессмен с либертарианской программой Рон Пол и бывший сенатор от Пенсильвании, консерватор Рик Санторум.

Единый кандидат от партии будет определен по завершении сезона праймериз, на партийном съезде в сентябре.

По данным на 21.00 вторника по местному времени, в Виргинии Ромни набирает 59%, Пол - 41%. Гингрич и Санторум не успели в надлежащие сроки зарегистрироваться для включения в бюллетень и не участвовали в праймериз в этом штате.В Массачусетсе Ромни набирает 72%, Санторум - 12%, Пол - 9%, Гингрич - 5%.В Вермонте у Ромни 40%, у Пола 25%, у Санторума 23%, у Гингрича - 8%.В Джорджии Гингрич набрал 48%, Ромни - 23%, Санторум - 21%, Пол - 6%.В Теннесси Санторум набрал 42%, Ромни - 28%, Гингрич - 21%, Пол - 8%.СМИ, объявив победителей, отмечают, что 100% голосов в штатах еще не подсчитаны, и результаты кандидатов могут незначительно меняться.

Выборы президента США пройдут 6 ноября.

"АН писали, что лидер президентской гонки в США от республиканцев мормон Митт Ромни назвал победу Путина 4 марта "пародией на выборы".