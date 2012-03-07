В надежде на войну, Госдеп США срочно зовет американцев домой из Сирии

Соединенные Штаты предпринимают конкретные шаги, чтобы разжечь гражданскую войну в Сирии, однако не готовы начать ее сами. Госдепартамент США рекомендовал всем американским гражданам, находящимся в Сирии, немедленно покинуть ее.

"Мы призываем тех, кто остается в Сирии, покинуть страну, пока это еще возможно, поскольку пересечение границ (в будущем) может быть затруднено, или же они могут оказаться закрытыми без предупреждения", — говорится в заявлении ведомства. Одновременно госдепартамент США призвал американцев отказаться от любых поездок в республику в данное время.

Сотрудники ведомства напомнили, что 6 февраля посольство США в Дамаске "приостановило все свои операции в связи с продолжающимся насилием и ухудшающейся ситуацией в сфере безопасности". Весь персонал дипмиссии и члены семей дипломатов покинули страну. Интересы США в Сирии временно представляет посольство Польши в Дамаске.

Пакет прямой помощи силам сирийской оппозиции был согласован еще на прошлой неделе на заседании старших должностных лиц аппарата Совета национальной безопасности США. Он включает в себя поставки оппозиции гуманитарной помощи и средств связи. О передаче оружия речь пока не идет, однако, как отметил в интервью журналу Foreign Policy источник в американском правительстве, администрация Обамы не будет противиться — как публично, так и в частном порядке — вооружению сирийской оппозиции другими странами.

При этом США не перестают призывать Россию прекратить поставки оружия в Сирию.

Теперь пакет помощи должен быть одобрен ключевыми министрами, отвечающими за внешнюю политику и вопросы национальной безопасности. Однако остается неясным, как американская помощь будет доставляться в Сирию.

Проработка этого вопроса поручена госдепартаменту и Агентству международного развития США.

"Мы работаем сейчас над этим", — добавил представитель администрации.

При этом глава государства высказался против силового решения сирийской проблемы, передает ИТАР-ТАСС.

"Для нас предпринимать военные действия против Сирии в одностороннем порядке, как это предлагают некоторые, или же считать, что есть какое-то простое решение, было бы ошибкой", — констатировал он.

"АН" писали, что впонедельник американский сенатор-республиканец Джон Маккейн призвал страну начать бомбардировки Сирии.

Накануне Канада закрыла свое посольство в Дамаске. А Башар Асад пообещал провести в Сирии масштабные реформы и одержать победу в борьбе против террористов.

Выступая во вторник на пресс-конференции в Белом доме, президент США Барак Обама пообещал продолжать поддержку сирийской оппозиции, предоставление ей гуманитарной помощи, дальнейшую политическую и экономическую изоляцию правящего режима.

Напомним, 29 февраля власти Сирии освободили от боевиков "сирийский Грозный" - Хомс. 28 февраля президент Сирии Башар Асад подписал проект новой конституции страны, в которой расширяются возможности демократических преобразований в САР за который проголосовали сирийцы 26 февраля.

В день проведения референдума Госсекретарь США Клинтон призвала сирийцев прийти на помощь "городу повстанцев" Хомсу, подготовив почву для иностранного вторжения. Потому, что иначе военную операцию, наподобие ливийской, по ее словам, в Сирии провести нельзя: силы противников режима Каддафи контролировали большие районы страны в то время, как сирийская оппозиция территорию не контролирует.

Люди в Сирии бесспорно гибнут, в том числе безвинные мирные жители. Но убедительной информации о жертвах противостояния нет.

По данным лондонской "Сирийской обсерватории прав человека", с начала февраля в ходе вооруженных столкновений в Хомсе погибли сотни людей. Однако МИД РФ сомневается в достоверности информации этой организации.

По данным ООН, более 7,5 тыс. человек погибли с марта прошлого года, когда силы безопасности страны начали жестко подавлять акции протеста. Власти САР говорят, что не больше 2 тыс., в основной массе - военнослужащие и боевики. ЛАГ и страны Запада не доверяют сообщениям правительства САР.

А доступ в страну иностранных журналистов Дамаск ограничил в целях их безопасности. Хотя, они все же проникают в страну нелегально и гибнут.