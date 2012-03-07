Финансовая столица Ливии, Бенгази объявила об автономии (ВИДЕО)

В Бенгази, столице Киренаики - восточного, самого богатого нефтью района Ливии, накануне принято решение о создании автономии. По мнению местных жителей, нынешнее деление страны не учитывает интересы всех ее граждан.

Теперь в Киренаике собираются создать свои министерства и органы управления. А также самостоятельно распоряжаться энергоресурсами.

Раньше финансовые потоки направлялись в Триполи. Там решением об отделении, конечно, остались недовольны, передает телеканал телеканал "Россия 24".

"Как глава переходного национального совета, я крайне удивлен призывами к разделению Ливии. Это угрожает суверенитету страны и легитимности ПНС как официальной власти. Мы призываем всех граждан к единству. Честный человек не может поддерживать идею развала страны", — заявил глава ПНС Мустафа Абдель Джалиль.

Аналитики неоднократно предупреждали об угрозе территориального дробления Ливии. В том числе, по экономическим причинам. Триполи всегда считался политической столицей, а Бенгази — финансовой. Перераспределение доходов от добычи нефти всегда вызывало недовольство населения Киренаики. И создание автономии сильно ударит по бюджету всей Ливии.

"АН" писали, что в Ливии после уничтожения режима Муаммара Каддафи, разгорается гражданская война. В столице страны, Триполи, хозяйничают боевики, Переходный национальный совет ситуацией в стране не управляет.