Саркози недоволен количеством приезжих во Франции

Глава французской республики отметил, система интеграции приезжих работает все хуже и хуже, так как государство не в состоянии найти для такого большого количества приезжих жилье, работу и школы.

Поэтому одно из предвыборных обещаний Саркози - сократить поток приезжих наполовину. Кроме того, он считает, что важно следить, насколько старательно ищут работу получающие «социальное пособие солидарности» иностранцы.

«Вместо того чтобы выдавать некоторым пособие на всю жизнь, каждые 18 месяцев будет проводиться оценка предпринимаемых ими усилий», - сказал Николя Саркози.

Исходя «из логики прав и обязанностей», иностранцев-бездельников нужно привлекать к общественно-полезным работам, считает действующий президент Франции.

«Тем, кто не учится и не работает, мы будем навязывать семь часов общественно-полезного труда, оплачиваемого по тарифам, сопоставимым с минимальной зарплатой», - цитирует Саркози Интерфакс.

Напомним, в середине февраля 2012 года 57-летний Саркози официально объявил, что намерен баллотироваться на второй президентский срок. Как он объяснил, если он этого не сделает, это будет выглядеть как отказ от выполнения своих обязанностей. Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 22 апреля 2012 года.

Отметим, что сам Николя Поль Стефан Саркози де Нажи-Бокса (Nicolas Paul Stephane Sarkozy de Nagy-Bocsa) родился в Париже в семье венгерского эмигранта и француженки еврейского происхождения.