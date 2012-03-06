Соединенные Штаты не исключают нападения на Иран

Америка готова перейти к военным действиям против Ирана. Это произойдет в случае, если не останется другого способа остановить создание ядерного оружия в стране, заявил глава Пентагона Леон Панетта.

По словам военного ведомства США, военные действия являются "последней альтернативой, когда все другие провалятся". "Но не сомневайтесь, мы будем действовать, если придется", - сообщил Панетта, передает РИА «Новости». Ранее Кэтрин Эштон, возглавляющая европейскую дипломатию, предложила властям Ирана возобновить переговоры по ядерной программе.