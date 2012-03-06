Башар Асад обещает провести масштабные реформы

Башар Асад пообещал во вторник провести в Сирии масштабные реформы. Президент Сирии намерен одержать победу в борьбе против террористов. Такое заявление Асад сделал на встрече с членами делегации парламента Украины.

Как отметил сирийский лидер, народ Сирии "вновь доказывает, что твердо намерен провести реформы и одновременно бороться против поддерживаемых иностранными государствами террористов". По данным Организации объединенных наций в Сирии в ходе беспорядков уже погибли более 7.5 тыс. человек, передает Интерфакс.