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В Ливии объявили о создании нового полуавтономного региона

6 марта 2012, 17:46 [ «Аргументы Недели» ]

В Ливии объявили о создании нового полуавтономного региона

В Ливии объявлен полуавтономным богатый нефтью регион на востоке страны. Новый статус региона объявили старейшины племен и лидеры военизированных формирований. Решение было принято на собрании в городе Бенгази.

Старейшины племен, лидеры военизированных формирований и политики призвали покончить с эпохой отчуждения народа от управления. Собравшиеся назначили совет, призванный управлять новым регионом. Территория нового региона простирается от города Сирт до границы с Египтом, передает Интерфакс. Возглавлять совет будет Ахмад Аз-Зубайр. Он также входит в состав Национального переходного совета (НПС) Ливии. 

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Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Роман Вильфанд: не дай бог, если начнет выгорать байкальская тайга!

Сегодня в 5:30 утра в поселке Листвянка Иркутской области начался марафонский заплыв «За чистый Байкал», главная цель которого – привлечь внимание к проблеме загрязнения озера. О проблемах Байкала размышляет Роман ВИЛЬФАНД.

//Армия

Путин рассказал об ответе РФ на производство РСМД в США

Путин рассказал об ответе РФ на производство РСМД в США

Президент России Владимир Путин заявил, что действия США по выходу из ДРСМД способны привести к ничем не сдерживаемой гонке вооружений и рассказал об условиях размещения российских ракет.

//В мире

В Совфеде считают, что США "попали в плен" своих санкций против России

В Совфеде считают, что США "попали в плен" своих санкций против России

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//В мире

В ДНР огласили новые детали провалившейся вылазки спецназа ВСУ у окраины Донецка

В ДНР огласили новые детали провалившейся вылазки спецназа ВСУ у окраины Донецка

В ДНР раскрыли новые детали обернувшейся провалом вылазки спецназа Вооруженных сил Украины в районе поселка Опытное у западной окраины Донецка. Соответствующие данные огласили в армии непризнанной республики.

//В мире

Зеленский тайно предложил украинцам подтянуть пояса?

Зеленский тайно предложил украинцам подтянуть пояса?

Намек на обещанное Зеленским процветание завершился экономией бюджета. Команда нового президента не знает, что делать с государственным кошельком.

//Новости СМИ2

//В мире

Власти Грузии заявили о сокращении в стране числа российских туристов

Власти Грузии заявили о сокращении в стране числа российских туристов

Глава Национальной администрации туризма Грузии Мариам Квривишвили в понедельник заявила, что количество российских туристов на грузинской территории в июле текущего года сократилось на 6,4 процента.

//Происшествия

В Красноярском крае на складе боеприпасов произошёл мощный взрыв

В Красноярском крае на складе боеприпасов произошёл мощный взрыв

В понедельник, 5 августа, жителей поселка Каменка в Ачинском районе Красноярского края эвакуируют из-за пожара на складе артиллерийских снарядов. Уточняется, что местные жители слышали звуки взрывов и видели дым над одним из объектов воинской части.

//Непознанное

Стал известен гороскоп Павла Глобы для знаков, которым повезет в августе 2019-го

Стал известен гороскоп Павла Глобы для знаков, которым повезет в августе 2019-го

Людей, которые рождены под такими знаками зодиака, как Дева, Весы и Водолей, ждет везение и успех в последнем летнем месяце. С соответствующим прогнозом выступил российский астролог Павел Глоба.

//Шоу-бизнес

Сценический костюм лопнул на Дженнифер Лопес во время концерта в Москве

Сценический костюм лопнул на Дженнифер Лопес во время концерта в Москве

Вечером в воскресенье, 4 августа, в Москве состоялся первый за семь лет концерт американской певицы Дженнифер Лопес. Согласно последней информации, во время выступления на артистке порвался костюм.

//Новости МирТесен

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//Происшествия

В Минобороны рассказали о жертвах при взрыве в Ачинске

В Минобороны рассказали о жертвах при взрыве в Ачинске

В Министерстве обороны РФ рассказали, есть ли погибшие при взрыве в воинской части недалеко от Ачинска. Ранее в СМИ сообщили о семи пострадавших, двое из которых– военнослужащие.

//Происшествия

Шойгу направил специалистов на взрывающийся военный склад под Ачинском

Шойгу направил специалистов на взрывающийся военный склад под Ачинском

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил своего зама Дмитрия Булгакова на место пожара в Красноярском крае, где на территории воинской части в Ачинском районе взорвался склад с боеприпасами.

//В мире

В китайском Шанхае появится первый ночной зоопарк

В китайском Шанхае появится первый ночной зоопарк

Необычную экскурсию для туристов организовали в парке диких животных в Шанхае. Теперь наблюдать за жизнью зверей можно и ночью. В ходе этого развлечения туристы смогут увидеть более 5 тысяч животных.

//Интервью

Стоит ли нанимать «своих»? Бизнес-вумен о шантаже, угрозах и «садомазо» на работе

Стоит ли нанимать «своих»? Бизнес-вумен о шантаже, угрозах и «садомазо» на работе

«Гроза» российского менеджмента Инна Нозик дала очередное интервью «Аргументам Недели». В ходе беседы бизнес-леди поведала нам, почему на собеседовании задают вопросы о сексе, зачем в школах следует ввести уроки матерных слов и почему из кричащих детей вырастают кричащие начальники.

//Происшествия

В Сети появилось видео со взрывом военных складов недалеко от Ачинска

В Сети появилось видео со взрывом военных складов недалеко от Ачинска

Недалеко от города Ачинска Красноярского края в воинской части произошло несколько взрывов на складах с боеприпасами. Жителей близлежащих населённых пунктов эвакуируют, объявлен режим ЧС.

//Здоровье

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики

Основной признак надвигающегося инфаркта миокарда выявили зарубежные медики

Работающие в Великобритании медики перечислили симптомы надвигающегося инфаркта миокарда. Об этом рассказывается в заметке, опубликованной некоторое время назад на страницах российских интернет-СМИ.

//Авиа, ж/д транспорт

Женщину-пилота не пустили в загранрейс из-за штрафов ГИБДД

Женщину-пилота не пустили в загранрейс из-за штрафов ГИБДД

Судебные приставы в одном из московских аэропортов не пустили девушку-пилота из Санкт-Петербурга в ее первый заграничный рейс. Как выяснилось, причиной стали долги почти в один миллион рублей.

//Экономика

Для кого в России зарплата от 100 тысяч – не миф?

Для кого в России зарплата от 100 тысяч – не миф?

Далеко не последним при выборе работы является размер заработной платы. Специалисты провели исследование и выяснили, работники каких специальностей могут претендовать на зарплату от ста тысяч в месяц.

//Экономика

Рецессия в России привела к снижению роста ВВП

Рецессия в России привела к снижению роста ВВП

Прогноз роста российской экономики снизился до 1,1 процента. Экономисты предсказывали этот показатель на уровне 1,3 процента. Корректировка произошла после публикаций о рецессии российской экономики, которая наступила в нынешнем году.

//Наука

Ученые назвали шесть лучших способов для похудения

Ученые назвали шесть лучших способов для похудения

Журнал PLOS Genetics опубликовал результаты исследований, в ходе которых были названы самые эффективные дисциплины и упражнения для сброса веса.

//Интервью

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Политик Андрей Мамыкин: У Башара Асада простые и человеческие мечты

Один из самых жестоких и кровавых конфликтов нашего времени – война в Сирии. Она длится почти 8 лет. Есть люди, которые едут в самое пекло, чтобы увидеть собственными глазами все, что там происходит. Эксклюзив для «АН» от латвийского политика Андрея Мамыкина

//Общество

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Рекордный марафонский заплыв «За чистый Байкал» продолжается: комментарий эксперта

Вячеслав Тимошенко, Заур Закраилов и Евгений Семеняка продолжают заплыв через Байкал. Пловцы должны финишировать примерно в 3 часа ночи по иркутскому времени.

//Общество

Российский священник поведал о разговоре с Чарльзом Дарвином

Российский священник поведал о разговоре с Чарльзом Дарвином

Протоиерей и духовник Алексеевского ставропигиального женского монастыря Москвы Артемий Владимиров заявил, что общался с Чарльзом Дарвином и сумел переубедить его в вопросе теории эволюции.

//В мире

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Аналитик допустил появление «грязной» атомной бомбы у противостоящей РФ Украины

Проводящий антироссийский курс Киев не сможет получить в свое распоряжение ядерное оружие, однако ему под силу собрать «грязную» бомбу. Такую точку зрения озвучил украинский эксперт Владимир Рогов.

//В мире

В Киеве возбудили уголовное дело о взятке главе администрации Зеленского

В Киеве возбудили уголовное дело о взятке главе администрации Зеленского

Взятка в 20 миллионов долларов Андрею Богдану главе офиса нового украинского президента стала поводом для возбуждения уголовного дела. Его возбудило украинского национальное антикоррупционное бюро НАБУ.

//В мире

Турция вторгает в Сирию войска

Турция вторгает в Сирию войска

Турецкие войска начинают наступление на территорию Сирии. Об этом объявил лидер официальной Анкары Реджеп Эрдоган.

//Общество

Бывший премьер Крыма вспомнил, что происходило в регионе перед референдумом

Бывший премьер Крыма вспомнил, что происходило в регионе перед референдумом

Экс премьер Крыма Анатолий Могилев рассказал, какие настроения царили на территории полуострова незадолго до референдума 2014 года. Со слов Могилева, не было никаких предвестников скорого присоединения Крыма к России.

//Общество

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

В Крыму оценили заявление Бориса Акунина о "странности" референдума 2014 года

Глава Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе днем в понедельник, 5 августа, оценил заявление российского писателя Бориса Акунина о "странности" крымского референдума, который состоялся в 2014 году.

//Новости партнеров

//В мире

Украинский генерал назвал «самый эффективный способ» сдерживания амбиций России

Украинский генерал назвал «самый эффективный способ» сдерживания амбиций России

Для предотвращения высадки российского десанта Киеву необходимо разместить вдоль контролируемого им побережья ракетные комплексы. С таким заявлением выступил Владимир Гаврилов, украинский генерал-майор.

//Шоу-бизнес

Бывшие сослуживцы осудили любовь принца Гарри к салонам красоты

Бывшие сослуживцы осудили любовь принца Гарри к салонам красоты

Стало известно о новой привычке принца Гарри. Британские источники выяснили, что бывший военнослужащий превратился в настоящего метросексуала. Уточняется, что член королевской семьи посещает салоны красоты вместе с супругой Меган Маркл.

//Шоу-бизнес

Киркоров показал эксклюзивный подарок своим поклонникам

Киркоров показал эксклюзивный подарок своим поклонникам

Известный российский певец Филипп Киркоров поделился с поклонниками дорогим подарком, который ему преподнесла его личный косметолог и подруга Этери Карапетян. Поп-король выложил видеоролик.

//Общество

В Крыму у оппозиционного кандидата при проверке избирком признал фальшивой подпись собственной матери

В Крыму у оппозиционного кандидата при проверке избирком признал фальшивой подпись собственной матери

Екатерине ГОРЕЛКИНОЙ от партии «Родина» отказали в регистрации на выборы в Симферопольский горсовет. Она не согласна с решением и считает, что ее округ «расчищают» под кандидата от «Единой России».

//Здоровье

Список лучших продуктов для борьбы с гипертонией опубликовали в сети

Список лучших продуктов для борьбы с гипертонией опубликовали в сети

Обозначены продукты питания, которые лучше других помогают бороться с повышенным давлением. Данный вопрос раскрыт в публикации, которая появилась некоторое время назад в отечественной блогосфере.

//Шоу-бизнес

Актриса Ирина Медведева вернула стройную фигуру через месяц после родов

Актриса Ирина Медведева вернула стройную фигуру через месяц после родов

Известная российская актриса, звезда сериала "6 кадров" Ирина Медведева смогла вернуть стройную фигуру всего за месяц после родов. Накануне знаменитость впервые за долгое время вышла в люди.

//Новости СМИ2

//Спорт

В Севастополе опознали тела утонувших чемпионки и вице-чемпионки по кикбоксингу

В Севастополе опознали тела утонувших чемпионки и вице-чемпионки по кикбоксингу

Тела утонувших во время шторма в Севастополе девушек - чемпионки и вице-чемпионки мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска извлечены из воды и опознаны. Инцидент произошёл в воскресенье, 4 августа.

//В мире

Сами не Рады

Сами не Рады

После недавних парламентских выборов на Украине, в ходе которых Верховная Рада полностью обновилась, большинство депутатов потеряли кресла. Украинские масс-медиа выяснили, чем теперь будут заниматься лидеры проигравших партий.

//Происшествия

В Санкт- Петербурге собака укусила девочку за лицо

В Санкт- Петербурге собака укусила девочку за лицо

В Невском районе Санкт-Петербурга на детской площадке бездомная собака сильно покусала двухлетнюю девочку. Отмечается, что животное спокойно подошло к ребёнку, а потом внезапно напало.

//Происшествия

Школьница погибла после нападения волка в Коми

Школьница погибла после нападения волка в Коми

В поселке Едва Удорского района Республики Коми школьница погибла после нападения волка. В управлении Следственного комитета по региону сообщили, что возбуждено уголовное дело о халатности.

//В мире

Озвучен прогноз о дальнейшем распаде Украины и вхождении ее регионов в Россию

Озвучен прогноз о дальнейшем распаде Украины и вхождении ее регионов в Россию

Распад украинского государства в будущем должен продолжиться. Соответствующий прогноз в беседе с отечественными СМИ некоторое время назад озвучил Сергей Макаренко, военный корреспондент из Донецка.

//Происшествия

Депутат: в охваченных огнем лесах Сибири промышляют "черные лесорубы"

Депутат: в охваченных огнем лесах Сибири промышляют "черные лесорубы"

Глава природоохранного комитета Госдумы Владимир Бурматов в рамках заседания в нижней палате парламента, посвященного лесным пожарам, заявил, что в горящих лесах Сибири промышляют "черные лесорубы".

//Новости МирТесен

//Спорт

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

Чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу утонули в Севастополе

В воскресенье, 4 августа, во время шторма в одной из бухт Севастополя утонули две девушки - чемпионка и вице-чемпионка мира по кикбоксингу из Москвы и Мурманска. Отмечается, что тело одной спортсменки уже извлекли из воды.

//В мире

В Индии может появиться свой Донбасс

В Индии может появиться свой Донбасс

После лишения властями Индии особого статуса в штате Кашмир ожидаются массовые беспорядки. Они могут закончиться точно таким же вооруженным конфликтом, какой сейчас идет на Донбассе.

//В мире

Американский самолет был замечен неподалеку от российской базы в Сирии

Американский самолет был замечен неподалеку от российской базы в Сирии

Днем в понедельник, 5 августа, у российской базы в сирийском порту Тартус был замечен американский военный самолет. Согласно последней информации источников, воздушное судно проводило разведку.

//Происшествия

В Москве ищут таксиста, который совершил наезд на пешехода

В Москве ищут таксиста, который совершил наезд на пешехода

На юго-востоке Москвы в понедельник, 5 августа, машина такси сбила пешехода. Согласно последней информации осведомленных источников, водитель машины скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

//Шоу-бизнес

Сергей Шнуров написал стихотворение в память о шансонье Вилли Токареве

Сергей Шнуров написал стихотворение в память о шансонье Вилли Токареве

Артист, солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров написал стихотворение в память об известном музыканте Вилли Токареве. Певец скончался в минувшее воскресенье, 4 августа, на 85-м году жизни.

//Общество

Рекордный заплыв «За чистый Байкал»: пловцы преодолели половину дистанции

Рекордный заплыв «За чистый Байкал»: пловцы преодолели половину дистанции

11-кратный рекордсмен мира, призёр Олимпийских игр по плаванию Дмитрий Волков уверен, что пловцы поставили перед собой сверхсложную задачу: «Температура воды в Байкале даже летом не превышает отметки в 10-12 градусов!»

//В мире

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Третью мировую войну из-за климатических изменений на Земле предсказали эксперты

Причиной Третьей мировой войны станут климатические изменения на Земле. К такому выводу в ходе своих исследований пришли ученые, работающие в Стэндфордском университете, пишут российские интернет-СМИ.

//В мире

Кличко рассказал, как пожаловался в США на команду Зеленского

Кличко рассказал, как пожаловался в США на команду Зеленского

Мэр Киева рассказал о встрече в Нью Йорке с адвокатом Дональда Трампа по имени Рудольф Джулиани. Она произошла в разгар конфликта с командой президента Украины. После беседы с Джулиани администрация Зеленского неожиданно подала в отставку.

//Шоу-бизнес

Нюша прогулялась с мужем по Парижу в облегающем мини-платье

Нюша прогулялась с мужем по Парижу в облегающем мини-платье

Известная российская певица Нюша поделилась с поклонниками семейными фотографиями с отпуска во Франции. Знаменитость показала романтический снимок, на котором она стоит в обнимку с возлюбленным на фоне Эйфелевой башни.

//В мире

Стала известна дата введения США новых санкций против России

Стала известна дата введения США новых санкций против России

Новый пакет санкционных органичений, которые вводят Соединенные Штаты, начнут действовать ближе к осени. Дата обозначена в информационном сообщении американского министерства финансов.

//Общество

Группа министров правительства Крыма во главе с Сергеем Аксеновым вела прием граждан 9 часов без перерыва

Группа министров правительства Крыма во главе с Сергеем Аксеновым вела прием граждан 9 часов без перерыва

Ялтинское выездное заседание крымского правительства 2 августа поставило рекорд безостановочным разговорам народа с властью. Группа министров правительства Крыма во главе с председателем Сергеем АКСЕНОВЫМ вела прием граждан на протяжении 9 часов и 11 минут.

//В мире

В Германии увеличился уровень заболеваемости туберкулёзом

В Германии увеличился уровень заболеваемости туберкулёзом

Граждане Германии считают, что по причине халатности медицинского персонала происходит распространение заболевания. Так, несколько дней назад на юго-западе страны порядка ста человек, в большей степени учеников двух школ, заболели туберкулёзом.

//Авторы АН

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