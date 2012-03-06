В Ливии объявили о создании нового полуавтономного региона

В Ливии объявлен полуавтономным богатый нефтью регион на востоке страны. Новый статус региона объявили старейшины племен и лидеры военизированных формирований. Решение было принято на собрании в городе Бенгази.

Старейшины племен, лидеры военизированных формирований и политики призвали покончить с эпохой отчуждения народа от управления. Собравшиеся назначили совет, призванный управлять новым регионом. Территория нового региона простирается от города Сирт до границы с Египтом, передает Интерфакс. Возглавлять совет будет Ахмад Аз-Зубайр. Он также входит в состав Национального переходного совета (НПС) Ливии.