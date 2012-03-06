Франсуа Фийон поздравил Путина и поблагодарил за Сирию

Вслед за Николя Саркози Франсуа Фийон поздравил по телефону Владимира Путина с избранием на пост президента Российской Федерации.

Как сообщила пресс-служба Матиньона, французский премьер пожелал Владимиру Путину успехов в реализации программы демократических и экономических модернизаций, на которые русский народ его вновь уполномочил.

Упомянув масштабное двустороннее сотрудничество, начатое в последние годы в рамках франко-российского межправительственного семинара под председательством двух глав правительств, французский премьер выразил надежду, что это партнерство продолжит расти.

Подчеркивая свою решимость расчитывать на современную Россию, открытую и осознающую свою ответственность на международной арене, Франсуа Фийон напомнил о роли наших двух стран в построении экономического и гумманитарного пространства при общей безопасности между Европейским союзом и Россией.

Премьер-министр также выразил признательность Владимиру Путину за усилия России, в попытках обеспечения эвакуации французских журналистов, заблокированных на прошлой неделе в сирийском Хомсе, подтвердив желание Франции и далее видеть Россию работающую вместе с Францией над урегулированием сирийской трагедии.