Саркози: Иммиграция бывает разной

В ходе своего визита в реабилитационный центр для проблемной молодежи в Сан-Канта, Николя Саркози повторил, что «иммиграция может быть активом, а может быть проблемой, я настаиваю и подписываюсь».

Как уточняет «Фигаро» со ссылкой на источник, приближенный к президенту, эта мысль была ключевой во время выступления Николя Саркози в Бордо. Соцопрос, показывающий снижение роста популярности заставил главу французской республики серьезнее задуматься о части правого электората, голосовавшего за него, как показывают аналитические выкладки, в 2007 году, который оставил его в пользу Национального фронта и его лидера - Марин Ле Пэн.

Окружение президента, на которое ссылается «Фигаро», не применули во время визита напомнить и о том, что решение о запрете ношения паранджи было принято после соответствующего обсуждения с народом.

Вспомнив во время визита о своем основном оппоненте на президентских выборах от соцпартии - Франсуа Олланде, Николя Саркози иронично заметил, что очевидно тот «мало путешествовал», потому как «не отдает себе отчета в том, что мир открыт». Он напомнил также об утопичном обещании Фрасуа Олланда урегулировать проблему всех иностранцев, не имеющих сегодня во Франции документов для легального пребывания здесь, которое тот не выполняет.

Повторив еще раз то, что предоставление права иностранцам голосовать на муниципальных выборах - это серьезная ошибка, и вспомнив сюжет мяса «халаль», Николя Саркози подчеркнул, что когда республиканцы не поднимают некоторые сюжеты, тогда их поднимают экстремисты и говорят об этом «плохо».