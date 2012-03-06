Мустафа Абдель Джалиль переизбран на пост главы ПНС Ливии (ВИДЕО)

Мустафа Абдель Джалиль переизбран на пост главы Переходного национального совета Ливии.

Напомним, он возглавил ливийский ПНС в феврале 2011 года. До революции Джалиль занимал пост министра юстиции в правительстве лидера Джамахирии Муаммара Каддафи.

Переходный национальный совет создали как временный революционный орган власти по инициативе политика. Распустят ПНС после того, как пройдут выборы в Учредительную ассамблею — местный парламент. У Абдель Джалиля также появились два заместителя: первый — Мустафа аль-Хуна и второй — Салим Ганан.