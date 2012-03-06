США приветствуют поручение Медведева проверить дело Ходорковского

Официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Виктория Нуланд заявила, что США приветствуют поручение президента РФ Дмитрия Медведева проверить дело Михаила Ходорковского.

Виктория Нуланд сказала: "Мы видели сообщения в прессе о том, что президент Медведев рассматривает возможность изменения статуса некоторых заключенных, в том числе Михаила Ходорковского.

Наша позиция по этому делу известна, и мы приветствуем любое позитивное вмешательство в это дело", передает "Эхо Москвы". Поручения Медведева проверить обоснованность приговоров 32 осужденным, в том числе Ходорковскому и Лебедеву, и о проверке оснований отказа в регистрации ПАРНАСа были оглашены 5 марта - на следующий день после президентских выборов.

На сайте Кремля опубликован список из 32 человек, которых могут помиловать. "Знаете, такие важные темы - выборы и подобное, поэтому оставляю без комментариев", - передала слова узнавшего о решении главы государства Михаила Ходорковского его адвокат Карина Москаленко.