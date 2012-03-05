Глава МИД Германии надеется, что победа Путина разрешит ситуацию в Сирии

Министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле после президентских выборов в России заявил о том, что надеется на разрешение конфликта в Сирии.

Напомним, что 4 февраля, Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции по Сирии.Выступая в Берлине, Вестервелле высказал мнение, что теперь Кремль может пересмотреть свое решение.

По словам Вестервелле, Запад заинтересован в солидарности с сирийским народом, а не в том, чтобы ущемить интересы России в этом регионе.

Лига арабских государств объявила, что вместе с Организацией Объединенных Наций назначила специального посланника для урегулирования ситуации в стране, бывшего генсека ООН Кофи Аннана, который должен прибыть в Сирию в субботу. Тем временем, в стране продолжаются бои.

Недалеко от города Хомс вновь прогремели взрывы. Доступ в район Баба-Амр для оказания помощи закрыт, на юге города разрушены нефтепроводы.