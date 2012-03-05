Ален Делон решил заняться насущным

Не расхолаживаясь после продажи с аукциона своей винной коллекции, в этот раз Ален Делон решил выставить на аукцион свою следующую коллекцию - часы.

Торги назначены в Париже на 5 апреля. А в уникальной коллекции представлены часы самых престижных марок: Rolex, Cartier, Blancpain, Audemars- Piguet, Vacheron Constantin, Breitling, - в общей сложности 100 экземпляров раритетов, которые актер собирал в течение 50 лет.

Проведение аукциона взял на себя торговый дом Корнет де Сен-Сир, отпределив место продажи в отеле Саломон де Ротшильд.

Предполагается, что до аукциона коллекция будет выставлена с 22 по 24 марта в Гонконге. Как и на винном аукционе большая ставка делается на бизнесменов из Китая, где актер пользуется невероятной популярностью, в том числе и среди молодежи.

Пять Breitling спортивного типа и три неповторимых Rolex, включая великолепный Daytona оцениваются специалистами торгового дома в сумму от 5000 до 7000 евро.

Ожидается, что особое внимание будет привлечено к часам "Royal Oak" Audemars Piguet в которых актер снимался в фильмах "Как бумеранг" (1976), "Слово полицейского" (1985) и "Не буди полицейского, который спит »(1988). По предварительным прогнозам, итоговая цена должна значительно превысить их сегодняшнюю оценку в 2500 - 3000 евро.

Объясняя свое решение о предстоящем аукционе, последовавшем за продажей части картин из колекции актера в 2007 году и прошлогодним аукционом вин, Ален Делон заявил, что «предпочитает решать это сейчас» так как «ненавидит распродажи после смерти».