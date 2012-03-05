В Сирии Красный крест приступил к раздаче помощи жителям Хомса

В Сирии населению города Хомс, пострадавшего от ожесточенных столкновений между правительственными войсками и оппозицией раздают гуманитарную помощь представители Международного комитета Красного Креста.

По сообщению комитета, в пригородах Хомса жителям, бежавшим из района Баба Амру, в понедельник передают еду и одеяла, передает Интерфакс.

По словам главы Красного Полумесяца в Сирии Абдель-Рахмана аль-Аттара власти страны никаких препятствий для гуманитарных акций не чинят.

Между тем в Хомсе ведется ликвидация последствий деятельности вооружённых террористических группировок в кварталах Баба Амру и Аль-Иншаат, передает сирийское агентство САНА. Идёт расчистка улиц, восстановление электро- и водоснабжения и подготовка к пуску городского автотранспорта.

По информации сирийских властей, жители Хомса жалуются, что боевики одним из них не давали возможность покинуть их дома во время боёв, а других изгоняли из их жилищ.

В квартале Баба Амру обнаружены склады с оружием, подпольная мастерская по изготовлению взрывных устройств и полевой госпиталь. А на одной из плантаций в районе Джобар был обнаружен дом, который террористы называли "отдел дознания". Туда доставляли похищенных и подвергали истязаниям, что подтверждают найденные орудия пыток, в том числе, плети и топоры.

Напомним, 29 февраля правительственные войска освободили от повстанцев район Баба Амру в Хомсе, на протяжении долгого времени являлся одним из основных оплотов немирной оппозиции. 2 марта власти Сирии разрешили сотрудникам международного Красного Креста въезд в Хомс для оказания гуманитарной помощи жителям.