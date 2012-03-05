В Польше 5 и 6 марта объявлены днями национального траура

В Польше понедельник, 5 марта, и вторник, 6 марта, объявлены днями национального траура в память о 16-ти погибших при столкновении поездов близ Кракова. Напомним, лобовое столкновение поездов произошло 3 марта в районе станции Щекоцины.

Жертвами железнодорожной катастрофы стали 16 человек, более пятидесяти человек получили ранения.

По предварительной версии, поезда столкнулись из-за ошибки диспетчера, направившего один из поездов по колее, занятой вторым поездом. Следствие ведут прокуратура и государственная комиссия по расследованию железнодорожных катастроф, передает Радио Свободы.

Трагедия в районе станции Щекоцины – крупнейшая железнодорожное происшествие в Польше за последние 20 лет.