Европейские министры не хотят встречаться с Франсуа Олландом

Второй день французские СМИ обсуждают «европейский заговор» против кандидата от соцпартии на президентских выборах Франции Франсуа Олланда.

Согласно медийной версии четверо основных соседей Франции: Германия в лице Ангелы Меркекль, Италия в лице Марио Монти, Англия в лице Девида Кэмерона и Испания в лице Мариано Рахой договорились не встречаться с Франсуа Олландом по причине его намерений пересмотреть европейский бюджетный договор в случае своего избрания. О подобном намерении Олланд действительно высказывался, оппонируя позиции Николя Саркози по финансовым решениям, направленным на сохранение Европы.

Тема настойчиво муссируется несмотря на то, что Германия со стороны своего правительства уже опровергла существование заговора, подтвердив, впрочем, что никакой встречи между Ангелой Меркель и Франсуа Олландом не планируется. Представитель немецкой стороны пояснил, что «каждый глава европейского правительства самостоятельно решает, хочет ли он встретиться с господином Олландом и как именно. Германией же на текущий момент никакой встречи не запланировано».

Следует напомнить, что тема встречи появилась в результате высказанных ранее самим Олландом намерений встретиться с Ангелой Меркель. Об этом кандидат от соцпарти попросил канцлера накануне своего визита в Берлин, Рим и Лондон, которые в конечном итоге он посетил, не встретившись ни с одним представителем правительств этих стран.

Оказавшийся в центре внутриевропейской дискуссии Франсуа Олланд в прямом эфире телеканала Франс 3 отреагировал на появившуюся информацию невозмутимо, заявив что она его «не впечатляет», так как «французский народ будет решать свое будущее», а не европейские руководители, которых, кстати, он уважает, должны влиять на решение французского народа. Тем не менее, далее Франсуа Олланд не применул добавить, что у него сложилось впечатление о том, что активная поддержка госпожой Меркель Николя Саркози породила дебаты, вовлекая в них и представителей ее собственного большинства, явно намекая на интервью немецкого министра иностранных дел, появившееся в немецкой газете Ди Вэлт, в котором министр призвал канцлера не вмешиваться во французскую кампанию.