Россияне в Париже поразили сами себя

Одним из главных занятий в посольстве России во Франции сразу после голосования стала сегодня фотосъемка. Похоже, что пришедшие в посольство соотечественники были потрясены не столько фактом массового сознательного отношения к процедуре голосования, сколько тем фактом - сколько же их в Париже. Очередь, протянувшаяся вдоль ограды, около 16.00 в самом здании обвивала лестницу серпантином до входа в зал. Как выяснилось, с утра картина была не лучше - люди в зале с кабинками и урнами стояли как селедки в бочке, почему и образовался серпантин, так как в зал стали впускать партиями.

Исторические кадры старались завпечатлеть все присутсвующие. Люди, прожившие во Франции многие десятки лет, утверждали, что такого еще не видели.

Удивление усиливалось от того, что разница по сравнению с активностью российских парижан на парламентских выборах была разительной. В этот же час на парламенских выборах людей в зале уже практически не было. Невольно напрашивался вопрос о том, не стала ли сегодняшняя волна желающих выполнить свой гражданский долг ответом на результат парламентских выборов, на которых во Франции, как и в Германии, как известно, победило «Яблоко».