Бывший премьер-министр Исландии ответит в суде о кризисе страны

Гейр Хорде, бывший премьер-министр Исландии обвиняется в небрежном управлении государством - это стало одной из причин финансового кризиса страны в 2008 году, в понедельник он предстанет перед судом.



По данным специальной комиссии парламента Исландии, Хорде еще весной 2008 года располагал информацией о грядущем финансовом кризисе, однако не довел ее до сведения членов правительства и руководителей соответствующих ведомств. В результате чего это вызвало крах банковской системы страны, приведший экономику Исландии к фактическому коллапсу.



Это первый случай в истории Исландии, когда ее руководитель предстает перед судом в связи с подобными обвинениями, передает Би-БИ-СИ.