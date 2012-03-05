МАГАТЭ проведет встречу по иранской ядерной программе
5 марта 2012, 09:29 [ «Аргументы Недели» ]
Международное агентство по атомной энергии - МАГАТЭ, в понедельник проведет встречу в Вене, на которой будут обсуждаться вопросы иранской ядерной программы и связанная с этим недавняя поездка представителей агентства в ИРИ.
Представители западных стран в МАГАТЭ намерены получить необходимую поддержку для выработки резолюции, осуждающей Иран за нежелание сотрудничать в области ядерных технологий.
Такое поведение Тегерана заставляет Запад подозревать ИРИ в разработке ядерного оружия, однако Иран отрицает эти обвинения.