Ливия обвинила британских журналистов в шпионаже

В Ливии два британских журналиста - корреспондент Николас Дэвис и телеоператор Гарет Монтгомери-Джонсон, работающих в этой стране на иранский англоязычный телеканал "Пресс ТВ", обвиняются в шпионаже.



Командир так называемой "Бригады Суелхи" Фарадж аль-Суелхи заявил, что репортер Николас Дэвис и фотограф Гарет Монтгомери-Джонсон приехали в страну нелегально, так как в их паспортах отсутствуют въездные ливийские визы, так же в вещах журналистов были обнаружены видеозаписи и документы, которые сейчас изучаются, а деятельность журналистов - расследуется. Журналисты были задержаны в Мисурате и доставлены в Триполи.



В МИД Великобритании подтвердили информацию о задержании в Ливии двух британских подданных, британский дипломат отметил? "Мы оказываем им консульскую поддержку", передает БИ-БИ-СИ.



