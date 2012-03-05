Перес: Израиль предпочитает мир с Ираном

Президент Израиля Шимон Перес заявил в Вашингтоне на ежегодной конференции Комитета по американо-израильским общественным отношениям (АИПАК), что Израиль предпочитает мир с Ираном, но если случится война, то Израиль победит.



Выступая на конференции, Шимон Перес сказал: "Израиль видел ужасы войны. Он не стремится к ней. Мы всегда отдаем предпочтение миру, но если нам придется драться, не сомневайтесь: мы победим".



По словам главы израильского государства, США и Израиль разделяют общую цель - не допустить появления у Ирана ядерного оружия, и между ними на этот счет нет разногласий. Он подчеркнул: "Наш сигнал ясен: Иран не получит ядерного оружия".



Президент Израиля уверен, что "амбиции Ирана устремлены к осуществлению контроля над Ближним Востоком, чтобы таким образом контролировать значительную часть мировой экономики. Его необходимо остановить, и его остановят", - цитирует Переса ИТАР-ТАСС.