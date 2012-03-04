Правительство Китая увеличивает расходы на оборону

Правительство Китая заявило, что в 2012 году увеличит свой оборонный бюджет на 100 миллиардов долларов, об этом в Пекине сообщил официальный представитель открывающейся завтра 5-й сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 11-го созыва Ли Чжаосин.



Однако Ли Чжаосин подчеркнул, что "ограниченные вооруженные силы Китая необходимы исключительно для защиты суверенитета и территориальной целостности страны и они не представляют угрозу другим странам. Наши оборонные силы и дипломатия направлены на поддержание мира. Мы вместе со всеми миролюбивыми странами и их народами внесли весомый вклад в обеспечение мира во всем мире".



Согласно официальным данным, оборонный бюджет Китая, второй по величине в мире после США, превысит показатель прошлого года на 11,2 %. А по утверждению аналитиков, истинные расходы Пекина на оборону могут стать на 50% выше объявленных ранее, передает БИ-БИ-СИ.