Дебютирующий в качестве кандидата в депутаты министр внутренних дел Клод Геан, похоже, может дать фору и многим гораздо более опытным народным избранникам. Очередной раз появление кандидата на публике спровоцировало серьезную полемику в политических кругах.

Поднимая на своем митинге недалеко от Нанси сюжет о праве иностранцев принимать участие в голосовании на выборах, по поводу чего правящая партия занимает отрицательную позицию, Клод Геан тут же связал эту возможность с другим острым сюжетом, находящимся в центре полемики последние пару недель - мясом halal (прошедшим мусульманский ритуал), которое французузы потребляют сами не зная того, согласно утверждениям Марин Ле Пэн. Как известно президент Франции Николя Саркози опроверг эту информацию, сообщив что соответсвующее мясо не занимает больше определенных законом процентов. Марин Ле Пэн же, в свою очередь, как и обещала направила жалобу по этому поводу в полицию.

Пока идет расследование, министр внутренних дел, кандидат в депутаты Клод Геан, по-своему взглянул на проблему, заявив на митинге в Велэн ан Хэй, что именно право иностранцев принимать участие в голосовании может привести к тому, что мясо, потребляемое в столовых станет мясом halal.

Привел министр и другие любопытные факты, например, о том, что представляя во Франции лишь 5,8% населения иностранцы в то же время составляют 13% привлеченных по обвинительным приговорам.

Представители соцпартии Франции не преминули разразиться негодованием по поводу прозвучавших высказываний. Так, сенатор-мэр города Дижона Франсуа Ребзамен заявил, что в этот раз Клод Геан «переборщил».

Так или иначе, но пока последнее дело по обвинению Геана в расизме его оппонентами было проиграно.

В свою очередь Николя Саркози, появившись, как и было запланированно, сегодня на митинге в Бордо, не смотря на пытавшегося сорвать мероприятие террориста-неудачника, взятого полицией накануне, очередной раз четко заявил о своем отрицательном отношении к праву голоса для иностранцев на муниципальных выборах, подчеркнув, что это бы «подорвало республику», «поставив мэров под угрозу шантажа со стороны жителей города».

Кроме того, президент озвучил новую инициативу - во избежание дальнейшей дискуссии вокруг мяса halal добавить на этикетке обязательную надпись, сообщающую, каким именно образом животное было забито.