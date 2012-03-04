В Дублине похищено сердце покровителя столицы Ирландии

Из дублинского Собора церкви Христовой похищены мощи архиепископа дублинского 12 века Лоуренса О'Тула, который считается покровителем ирландской столицы. Настоятель Собора пребывает в шоке.



Сердце святого хранилось в деревянной емкости и железной клетке внутри собора. Кража, похоже, произошла в ночь на субботу.Скорее всего, грабителю было нужно именно сердце, так как золотую утварь он не тронул, рассказали члены общины.

Полиции подозревать в краже пока некого. Следов взлома в храме не обнаружено.

Лоуренс О'Тул, также известный как Лоркан Уа Туатейл или Лаврентий Дублинский, родился на востоке Ирландии в 1128 году. В 1162 году он был назначен архиепископом дублинским. Лоуренс прославился своей благотворительностью. Он скончался в Нормандии в 1180 году, а спустя 45 лет был канонизирован, поскольку у его могилы предположительно происходили чудеса.



