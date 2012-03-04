Греческая полиция арестовала около 35 "черных археологов", конфисковав примерно 5 тыс старинных монет, включая исключительно редкую, стоимость которой, по оценкам, превышает 4 миллиона евро.



Полиция следила за сетью "черных археологов", проводивших нелегальные раскопки в греческих областях Македония и Фессалия, четыре месяца. Сообщники у организации, имевшей свой "штаб" в пригороде Салоник, были по всей стране. В ходе спецоперации в 13 регионах были задержан главарь организации и еще около 35 человек. При обысках в их домах найдено огнестрельное оружие, 4850 древних золотых и серебряных монет. В их число входит исключительно редкая монета Древней Македонии, изображающая, с одной стороны, Александра Великого, а, с другой, - орла. Эту монету, стоимость которой, по оценкам, превышает 4 млн евро, преступники планировали продать в Великобритании.



Большую часть нелегально найденных артефактов преступники не смогли вывезти из страны, хотя у них были найдены документы, свидетельствующие о том, что они ранее поставляли древности в США, Великобританию и Швейцарию, сообщает ИТАР-ТАСС.

Расследование преступления и задержания возможных сообщников продолжаются.



