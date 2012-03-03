Жизнь в Риме замерла, кипят только страсти на манифестациях

В Риме прошли в субботу три крупные манифестации против политики, проводимой правительством Италии под руководством премьер-министра Марио Монти. Центр "Вечного города" оказался парализован многотысячной толпой.

Первая организована ведущими профсоюзами страны, которые выступают в защиту прав трудящихся в условиях кризиса и сокращения социальных гарантий. На одной из центральных площадей выступила лидер Всеобщей итальянской конфедерации труда Сюзанна Камуссо.

"Невозможно двигаться вперед, когда постоянно растут цены на бензин, а вместе с ними и налоги, при этом у трудящихся отнимают гарантии на труд", - сказала Камуссо, передает ИТАР-ТАСС. В манифестации приняли участие 30 тыс человек. Многие прибыли из других регионов страны.

Одновременно прошла общественная акция протеста против политики технического кабинета Марио Монти с участием представителей банковского сектора: правительство включило в пакет законов о либерализации ряда положений, ущемляющих интересы банков.

Наконец, во второй половине дня несколько тысяч человек вышли на римские улицы в поддержку движения "Нет - ТАВ"

Его члены на протяжении нескольких месяцев пытаются блокировать строительство скоростной железнодорожной ветки Турин-Лион. Этот проект входит в так называемый "средиземноморский коридор" и является приоритетным как для Италии, так и ЕС.

Критики ТАВ, среди которых есть и видные политики, а также ряд авторитетных специалистов, утверждают, что его реализация нерентабельна. Тем не менее, премьер-министр Марио Монти подтвердил в пятницу намерение продолжать строительство железнодорожной ветки, которая "соединит Апеннинский полуостров с Европой".

Как сегодня заявил министр окружающей среды Коррадо Клини, в проекте предусмотрено снижение до минимума негативного воздействия на экологию.

В движение "Нет ТАВ" входят местные жители, у которых государство по сниженным ценам выкупает земли по маршруту прохождения железнодорожной ветки.

Организаторы заявили, что протесты будут продолжены, и объявили о новой общенациональной акции 23 марта.

"АН" писали, что осенью в Риме в ходе массовых беспорядков пострадали около 130 человек, в том числе около 100 полицейских. Были разбиты окна магазинов, повреждены несколько машин. 12 человек были арестованы.