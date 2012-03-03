Торнадо в США унесли жизни 34 человек и продолжают бушевать

Серия мощных смерчей на территории Соединённых Штатов унесла с пятницы жизни уже 34 человек. Как сообщили сегодня спасатели, жертвами стихии стали жители штатов Алабама, Индиана, Кентукки и Огайо.

Пронесшиеся над США смерчи оставили после себя колоссальные разрушения: сотни домов буквально разнесены в щепки, оборваны линии электропередачи, повалены деревья. По оценкам энергетиков, на восстановление энергоснабжения потребуется несколько дней, передает ИТАР-ТАСС. Ущерб, нанесенный стихией, оценивается в миллионы долларов.

По данным Национальной метеорологической службы США, в настоящее время на территории страны по-прежнему бушуют несколько смерчей, объявлено об угрозе образования еще около двух десятков торнадо. В некоторых местах бури сопровождаются проливными дождями и градом.

Так, в Алабаме выпал град размером с мяч для игры в гольф.

Основной удар стихии пришелся на Индиану. Здесь смерч полностью сравнял с землей город Мэрисвилл.

В Алабаме серьезный ущерб нанесен тюрьме для особо опасных преступников. По данным властей, никто из более чем 2 тыс заключенных не сбежал. Во многих городах из-за угрозы торнадо в пятницу были закрыты школы и университеты.

Синоптики предупреждают, что штормы будут свирепствовать в регионе еще, по меньшей мере, несколько часов, постепенно смещаясь на восток - в сторону гор Аппалачи.

"АН" писали, что утром субботы сообщалось о гибели от торнадо в США семи человек.

Напомним, в ночь на 29 февраля на США также обрушилась волна мощных торнадо, в результате чего в штатах Канзас, Миссури, Иллинойс и Теннесси погибли 13 человек.