Вердикт: Бородатый Микки Мауси и Минни в никабе - неподсудны

В Каире городской суд в субботу отклонил новую жалобу на основателя Либеральной партии Египта миллиардера Нагиба Савириса, опубликовавшего на своей странице в Twitter картинку с Микки и Минни Маусами в традиционных одеждах.

Савирис, будучи коптом-христианином, распространил изображение с бородатым Микки и Минни в никабе, чтобы карикатурно показать, что может случиться с Египтом в случае прихода исламистов к власти, передает Би-Би-Си.

28 февраля суд уже отказался возбуждать дело против магната, взяв с истца 8 долларов на судебные издержки.

Сам Савирис еще в июне прошлого года принес извинения за размещение в своем Twitter картинки, заявив, что не хотел оскорбить чьи бы то ни было религиозные чувства.