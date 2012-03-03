Вердикт: Бородатый Микки Мауси и Минни в никабе - неподсудны
3 марта 2012, 22:13 [ «Аргументы Недели» ]
В Каире городской суд в субботу отклонил новую жалобу на основателя Либеральной партии Египта миллиардера Нагиба Савириса, опубликовавшего на своей странице в Twitter картинку с Микки и Минни Маусами в традиционных одеждах.
Савирис, будучи коптом-христианином, распространил изображение с бородатым Микки и Минни в никабе, чтобы карикатурно показать, что может случиться с Египтом в случае прихода исламистов к власти, передает Би-Би-Си.
28 февраля суд уже отказался возбуждать дело против магната, взяв с истца 8 долларов на судебные издержки.
Сам Савирис еще в июне прошлого года принес извинения за размещение в своем Twitter картинки, заявив, что не хотел оскорбить чьи бы то ни было религиозные чувства.