У берегов Египта на судне умирает скот и в опасности люди

Третий скотовоз в классе Российского морского регистра судоходства - Gracia del Mare - терпит бедствие в Красном море. Защитники прав животных призвали Египет и Джибути принять судно, на котором находятся тысячи голов скота.

Экипаж судна под панамским флагом Gracia del Mare состоит из 28 человек собственно судовой команды и 14 человек для обслуживания перевозимого скота. Есть ли на судне россияне - неизвестно.

Британское Общество сострадания в мировом сельском хозяйстве заявило, что есть сведения о том, что к текущему моменту погибли около трех тысяч коров, которые находились на борту судна.

Если сообщение защитников животных недалеко от истины, моряки и "ковбои" подвергаются серьезной опасности.

Ранее корабль встал на якоре в Красном море из-за неполадок, передает Би-Би-Си. Египет не позволил ему разгрузиться в своих портах.

Несколько недель назад судно отправилось в плавание из Бразилии. На текущий момент не ясно, почему ему было запрещено причалить к египетским берегам.

Судно Gracia del Mare, спроектированное одесситами, сошло со стапелей в Турции в начале минувшего октября. Оно предназначено для перевозки скота (до 6400 голов крупного рогатого скота) на 8 палубах по маршрутам Южная Америка - страны Ближнего Востока и Австралия - страны Ближнего Востока, а также перевозки верблюдов из стран Африки в страны Ближнего Востока.