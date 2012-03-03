Корабли ВМС США зашли в Персидский залив. Около южных рубежей Ирана в акватории Персидского залива находится крейсер и эсминец, оснащенные более чем 50 крылатыми ракетами Tomahawk с дальностью 1,6 тысячи километра. Палубная авиация «Карла Винсона» (Carl Vinson) осуществляет постоянные вылеты.

В настоящее время в Персидском заливе находятся еще один ракетный эсминец, задействованный в операциях по борьбе с морскими пиратами, а также десантный корабль с отрядом морской пехоты, передает Интерфакс.

Одновременно по другую сторону Ормузского пролива - в северной части Аравийского моря располагается авианосная ударная группа в составе атомного авианосца «Авраам Линкольн», ракетного крейсера и ракетного эсминца. По сообщению ВМС США, они задействованы в обеспечении безопасности в этом районе и оказании авиаподдержки войскам НАТО в Афганистане.