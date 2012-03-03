Восстание против произвола чиновников отдало всю власть крестьянам

На юге Китая двое крестьян возглавили Совет деревни Вукан - центра 12-тысячного аграрно-рыбацкого округа в провинции Гуандун, недалеко от Гонконга, в которой они ранее организовали восстание против захвата земель местными властями.

Жители деревни Вукан избрали в субботу Лин Зулуан и Ян Семао главой и замглавы соответственно, передает Би-Би-Си. В воскресенье пройдет второй тур голосования, в ходе которого определятся кандидаты на пять других кресел в местном совете.

В декабре прошлого года после четырехмесячного противостояния, жители Вукан изгнали местных чиновников от компартии КНР, которые, по их словам, отнимали их земли на протяжении многих лет и создали Временный Совет Деревни. Вскоре пятеро из тринадцати членов Совета были арестованы.

11 декабря появилось официальное сообщение полиции о том, что один из арестованных, 43-летний Ху Джинбо умер в камере "от сердечного приступа, возникшего по причине психологического шока". Сельчане вышли на улицу и забросали камнями полицию.

В тот же день 1000 полицейских безуспешно пытались занять деревню с помощью водометов и слезоточивого газа. Не достигнув успеха, деревню окружили сплошным кордоном, блокируя доставки воды и продовольствия.

Следователи в южном Китае позднее признали, что жалобы сельских жителей были обоснованными.

Вскоре после этого премьер-министр Китая Вэнь Цзябао призвал к проведению свободных и честных выборов местного совета в деревне.