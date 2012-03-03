Жители Гонконга хотят напрямую выбирать себе главу

В Гонконге в субботу десятки тысяч человек вышли в субботу на улицы с требованиями провести прямым общим голосованием выборы в марте главы администрации этой особой китайской территории. Своим выборщикам жители не верят.

Согласно действующему законодательству, глава специального административного района Сянган (Гонконг), с населением больше 7 млн человек, избирается комитетом, состоящим из 1200 человек, передает Би-Би-Си. Эти люди представляют различные профессиональные союзы и политические организации города.

Демонстранты также протестовали против действующего главы - Дональда Цанга, в отношении которого будет проведено расследование из-за его возможных связей с крупными бизнесменами. Цанг ранее извинился за то, что подорвал общественное доверие, но утверждает, что не сделал ничего противозаконного.

"АН" писали, что в середине февраля ведущий политик анклава Генри Тань, которому пророчили пост главы администрации Гонконга, оказался в центре скандала из-за обвинений в незаконной постройке подземного помещения на одной из его вилл.

Напомним, Дмитрию Медведеву во время посещения Гонконга в минувшем апреле понравилась инициатива Дональда Цанга по экономии электроэнергии: в 22.00 там выключают свет. Президент РФ высказал пожелание, чтобы российские губернаторы взяли на вооружение опыт Цанга.