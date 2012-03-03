Тела погибших в Сирии журналистов переданы дипломатам

В Дамаске тела американской журналистки Мэри Колвин и французского фотографа Реми Ошлика, погибших в городе Хомсе, в присутствии представителей сирийского Красного Полумесяца переданы иностранным дипломатам в субботу.

Останки журналистов были переданы послу Франции Эрику Шевалье и польскому дипломату, чье посольство представляет интересы США и Испании в Сирии.

"АН" писали, что сотрудники западных СМИ, проникнув нелегально на территорию САР из Ливана, погибли 22 февраля при обстреле района Баба-Амр в осажденном городе Хомс.

По словам главы Красного Полумесяца в Сирии Абдель-Рахмана аль-Аттара, тела журналистов были доставлены накануне во французскую больницу в Дамаске для проведения медэкспертизы, после чего в присутствии представителей гуманитарных организаций, переданы дипломатам.

Накануне представитель МИД САР заявил, что в результате усилий, предпринятых сотрудниками компетентных органов, в районе Баба Амру города Хомс удалось обнаружить место захоронения иностранных журналистов.

МИД напомнил, что Сирийское Общество Красного Полумесяца совместно с Международным Комитетом Красного Креста трижды предпринимало попытки получить тела погибших иностранных журналистов, однако боевики, контролировавшие район, категорически отказывались их выдать, передает агентство САНА.

МИД Сирии выразил соболезнования родным и близким погибших и призвал иностранных граждан официально регистрировать их пребывание в стране и избегать посещения районов, в которых действуют вооружённые террористические группировки.

Кроме того, сирийская сторона озабочена высказыванием заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Валери Амос, которая поспешила объявить, что Сирия отказалась с ней сотрудничать.

МИД САР напомнил, что ранее ведомство приветствовало решение ООН направить в страну своего официального представителя и выразило готовность к всестороннему сотрудничеству. Однако, ещё до проведения консультаций по вопросам предстоящей миссии Валери Амос, она прибыла в регион и запросила разрешение на въезд в САР, не согласовав заранее свой визит с сирийской стороной.

МИД Сирии заявил о готовности сирийской стороны к консультациям с заместителем генсекретаря ООН для определения даты её прибытия в Дамаск.

Напомним, 29 февраля правительственные войска освободили от повстанцев район Баб-Амро в Хомсе, на протяжении долгого времени являлся одним из основных оплотов немирной оппозиции. 2 февраля власти Сирии разрешили сотрудникам международного Красного Креста въезд в Хомс для оказания гуманитарной помощи жителям.

